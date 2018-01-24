В Богородицке пьяная мать забила до смерти своего маленького сына
По данному факту возбуждено уголовное дело.
23 января в одной из квартир Богородицка обнаружено тело малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти — многочисленными ушибами тела.
По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней матери погибшего ребенка по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
По версии следствия, 20 января находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла множество ударов кулаками по голове и телу своему сыну 2016 года рождения.
От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.
Установлено, что отец ребенка ранее судим, мать злоупотребляла спиртными напитками.
– В рамках уголовного дела будут изучены условия жизни семьи, обстоятельства, способствовавшие тому, что ребенок оказался в социально опасных условиях, а также будет уделено особое внимание и дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.
Подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу. Выясняются все обстоятельства происшествия.