В Богородицке пьяная мать забила до смерти своего маленького сына

23 января в одной из квартир Богородицка обнаружено тело малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти — многочисленными ушибами тела.

По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней матери погибшего ребенка по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии следствия, 20 января находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла множество ударов кулаками по голове и телу своему сыну 2016 года рождения.

От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

Установлено, что отец ребенка ранее судим, мать злоупотребляла спиртными напитками.

– В рамках уголовного дела будут изучены условия жизни семьи, обстоятельства, способствовавшие тому, что ребенок оказался в социально опасных условиях, а также будет уделено особое внимание и дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу. Выясняются все обстоятельства происшествия.