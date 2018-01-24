новости
новости
Регистрация
В Богородицке пьяная мать забила до смерти своего маленького сына

В Богородицке пьяная мать забила до смерти своего маленького сына

По данному факту возбуждено уголовное дело.

23 января в одной из квартир Богородицка обнаружено тело малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти — многочисленными ушибами тела.

По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней матери погибшего ребенка по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии следствия, 20 января находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла множество ударов кулаками по голове и телу своему сыну 2016 года рождения.

От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

Установлено, что отец ребенка ранее судим, мать злоупотребляла спиртными напитками.

– В рамках уголовного дела будут изучены условия жизни семьи, обстоятельства, способствовавшие тому, что ребенок оказался в социально опасных условиях, а также будет уделено особое внимание и дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:37 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицк
Прочее
убийствоуголовное делоубила сына

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России предложили экзаменовать водителей при каждой замене прав
В России предложили экзаменовать водителей при каждой замене прав
Ковка сковороды, блины на пеньке и бой мешками: туляков приглашают на масленичные гулянья
Ковка сковороды, блины на пеньке и бой мешками: туляков приглашают на масленичные гулянья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.