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В 2018 году новый туристический маршрут свяжет Тульскую и Орловскую области
Фото пресс-службы министерства культуры Тульской области

В 2018 году новый туристический маршрут свяжет Тульскую и Орловскую области

Новое направление будет посвящено 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.

В Министерстве культуры РФ прошло совещание по реализации программы детского туризма «Моя Россия».

По пяти основным межрегиональным маршрутам в прошлом году проехали 308 юных туляка.

Также Тульская область, наряду с Калужской и Московской, стала частью Национальной программы с маршрутом «Большая Засечная черта». По нему в прошедшем году проехало 2310 школьников из 24 субъектов РФ

Реализация этой программы будет продолжена и в текущем году. В проект будет включено 15 маршрутов, которые охватят 17 регионов России.

В 2018 году по маршруту «Большая засечная черта» проедут 2000 детей. Участники совещания обратили особое внимание на меры безопасности: расселение, питание, организацию перевозки детских групп, которые в рамках межрегиональных и межмуниципальных переездов должны сопровождаться экипажем ГИБДД.

В ходе обсуждения перспектив развития программы на 2018 год Татьяна Рыбкина предложила включить маршрут, связанный с именем И. С. Тургенева (к 200-летию со дня рождения писателя). Межрегиональный маршрут свяжет Тульскую и Орловскую области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:09 +1
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