В 2018 году новый туристический маршрут свяжет Тульскую и Орловскую области

Фото пресс-службы министерства культуры Тульской области

В Министерстве культуры РФ прошло совещание по реализации программы детского туризма «Моя Россия».

По пяти основным межрегиональным маршрутам в прошлом году проехали 308 юных туляка.

Также Тульская область, наряду с Калужской и Московской, стала частью Национальной программы с маршрутом «Большая Засечная черта». По нему в прошедшем году проехало 2310 школьников из 24 субъектов РФ

Реализация этой программы будет продолжена и в текущем году. В проект будет включено 15 маршрутов, которые охватят 17 регионов России.

В 2018 году по маршруту «Большая засечная черта» проедут 2000 детей. Участники совещания обратили особое внимание на меры безопасности: расселение, питание, организацию перевозки детских групп, которые в рамках межрегиональных и межмуниципальных переездов должны сопровождаться экипажем ГИБДД.