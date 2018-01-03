История одной тульской елки

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Во дворе одного из частных домов на ул. Пархоменко в Туле растёт большая ель. Каждый год в новогодние праздники на ней зажигаются сотни разноцветных фонариков.

Такая красота – глаз не оторвать!

Корреспонденты Myslo зашли в гости к хозяевам «дома с ёлкой» - посмотреть на чудесное дерево вблизи, узнать, кто является автором его сияющего наряда.

- Ёлочку эту мы привезли из лесу и посадили в честь внука Сашеньки, - рассказал нам глава семейства Валерий Васильевич Волков. – В 1999-ом впервые нарядили, повесили первую гирлянду электрическую, игрушки. Она маленькая тогда была метр с небольшим…

Росла ёлочка, увеличивалось и количество украшений на ней. Сейчас рост нашей красавицы метров 15, я думаю…

- И сколько лампочек с вечера до утра на ней сияет- переливается?

- Точно не считал, но около тысячи…

- Где Вы такие гирлянды огромные берёте?

- По большей части сам делаю, чтоб надёжнее было – покупные быстро ломаются… Заранее к новогодним праздникам готовлюсь: кое-что переберу, поменяю лампочки, дополню новыми. Ёлка-то у нас каждый год – разная, по-разному убрана! Этой зимой, например, звезда появилась на верхушке большая, яркая.

- Как Вам удаётся забираться на такую высоту? По стволу?

- Ну, зачем по стволу!? (смеётся) Сейчас приспособлений современных столько разных есть! Я у соседа беру лестницу, она высоченная, метров 17, наверное. Когда надо, за ствол держусь – он крепкий, ровный. Жена Наташа помогает дерево наряжать, дочка Оксана…

- Народ на ёлку позитивно реагирует? Недовольных нет?

- Да всем вроде нравится… Бабушка одна, которая на нашей улице живёт, даже письмо прислала - благодарит за «сказочную красоту». Приятно, что радость получает не только наша семья, но и люди, живущие вокруг… Буду продолжать «ёлочную традицию» до тех пор, пока силы есть. А там, глядишь, внуки продолжат!

P.S. Признаюсь честно: я живу в доме на соседней улице. Из своего окна на первом этаже двухэтажки могу видеть лишь половину «волковской» ёлки. Но этой половины, сверкающей с вечера до утра сотнями разноцветных огоньков, мне вполне хватает для радости! Каким бы скверным не было настроение, подойду к окошку, а за ним – чудо из детства. И жить становится веселее!