На подъезде к Туле насмерть сбили неизвестного мужчину

Погибшему около 40 лет.

26 декабря в 17.40 на подъезде к Туле на 3-м километре трассы М-2 в направлении Москвы следовал автомобиль «Шевроле Ланос» под управлением 27-летнего водителя.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, водитель вне населенного пункта, вне пешеходного перехода, на неосвещенном участке дороги сбил неустановленного пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Личность погибшего пока не установили.