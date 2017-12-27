новости
новости
Регистрация
На подъезде к Туле насмерть сбили неизвестного мужчину

На подъезде к Туле насмерть сбили неизвестного мужчину

Погибшему около 40 лет.

26 декабря в 17.40 на подъезде к Туле на 3-м километре трассы М-2 в направлении Москвы следовал автомобиль «Шевроле Ланос» под управлением 27-летнего водителя.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, водитель вне населенного пункта, вне пешеходного перехода, на неосвещенном участке дороги сбил неустановленного пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Личность погибшего пока не установили.

сегодня, в 11:35 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПсбили пешехода
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 27 декабря будут латать дороги
Где в Туле 27 декабря будут латать дороги
Правительство изменит порядок выдачи жилья сиротам
Правительство изменит порядок выдачи жилья сиротам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.