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Где в Туле 27 декабря будут латать дороги

Где в Туле 27 декабря будут латать дороги

Myslo публикует список адресов.

27 декабря восстановление дорожного полотна планируется по следующим адресам:

  • ул. М. Горького, ул. Комсомольская,
  • ул. Коминтерна,
  • ул. Стрекаловская, ул. Л. Толстого,
  • Одоевское шоссе, пер. ул. Кабакова/ ул. Тихмянова, ул. Заварная,
  • Торховский проезд, ул. Марата.

Работы ведутся на пер. ул. Коминтерна/ ул. Советской, Торховском проезде, пер. ул. Литейной/ ул. Дульной, Одоевском шоссе, ул. Стрекаловской.

Накануне проведены работы по фрезерованию ул. Заварной (120 кв. м), Торховского проезда (70 кв. м), ул. Стрекаловской (100 кв. м), по асфальтированию ул. М. Горького в п. Косая Гора (15 кв. м), ул. Стрекаловской (50 кв. м), ул. Коминтерна (55 кв. м), пер. ул. Мосина/ ул. Фрунзе (3 кв. м).

справка

Аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10ºС. Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Температура литого асфальта составляет 250 градусов, поэтому незначительная влага испаряется. По ГОСТу водопроницаемость литого асфальта составляет 0,2%, то есть два грамма на один кг литой смеси. Это свойство не дает асфальту разрушаться. Гарантийный срок такого ремонта — один год.

Бригады будут продолжать работы также в новогодние праздники, начиная с 3 января. Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.

Работы выполняют специалисты подрядных организаций: МКУ «Сервисный центр», ООО «Промстройгрупп», ООО «Каскад», ООО «ЮСК», ООО «КС-Строй».

сегодня, в 11:39 +1
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