Обстоятельства ДТП с маршруткой в Новомосковске выяснят следователи

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Утром 22 декабря в 6.53 в Новомосковске на Комсомольском шоссе произошло серьезное ДТП: столкнулись маршрутная «Газель» и «Ниссан Экстрейл».

По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу маршрутке.

В аварии пострадали четыре человека: 55-летней и 49-летней женщинам оказана медицинская помощь на месте, еще две женщины, 66-ти и 45-ти лет, были госпитализированы с ушибами. Позже их отпустили из больницы.

По факту ДТП следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области организована доследственная проверка. Сейчас устанавливаются все детали происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.