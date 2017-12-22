Туляков просят помочь установить личность погибшего мужчины

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Посмотрите внимательно на фото. Возможно, вы знаете этого человека.

Сотрудники отдела полиции «Советский» устанавливают личность неизвестного мужчины, доставленного 19 августа 2017 года с пляжа в Белоусовском парке. Позднее мужчина скончался в медицинском учреждении.





Приметы: славянский тип внешности, на вид 50-55 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза светло-голубые, волосы длинные тёмные с проседью, тёмные с проседью борода с усами, все зубы целы, группа крови первая, резус-фактор положительный.



Был одет: рубашка с длинным рукавом в полоску бело-сине-красного цвета, джинсы синие с надписью на оборотной стороне, на джинсах – чёрный классический брючный ремень, при себе имел наручные мужские часы в корпусе из металла.



Сотрудники полиции просят граждан, располагающих какой-либо информацией о неизвестном, сообщить по телефонам 32-48-63, 8-952-016-32-91.