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Туляков просят помочь установить личность погибшего мужчины
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Туляков просят помочь установить личность погибшего мужчины

Посмотрите внимательно на фото. Возможно, вы знаете этого человека.

Сотрудники отдела полиции «Советский» устанавливают личность неизвестного мужчины, доставленного 19 августа 2017 года с пляжа в Белоусовском парке. Позднее мужчина скончался в медицинском учреждении. 
 

 
Приметы: славянский тип внешности, на вид 50-55 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза светло-голубые, волосы длинные тёмные с проседью, тёмные с проседью борода с усами, все зубы целы, группа крови первая, резус-фактор положительный. 

Был одет: рубашка с длинным рукавом в полоску бело-сине-красного цвета, джинсы синие с надписью на оборотной стороне, на джинсах – чёрный классический брючный ремень, при себе имел наручные мужские часы в корпусе из металла. 

Сотрудники полиции просят граждан, располагающих какой-либо информацией о неизвестном, сообщить по телефонам 32-48-63, 8-952-016-32-91.
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:24 0
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