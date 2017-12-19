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В Скуратово туляк ограбил свою знакомую

В Скуратово туляк ограбил свою знакомую

Мужчина избил 22-летнюю девушку и отобрал у нее две золотые цепочки с кулонами.

Тульские полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Происшествие случилось в Скуратовском микрорайоне. По предварительным данным, мужчина находился в гостях у знакомых, среди которых была 22-летняя девушка. Внезапно злоумышленник напал на нее — избил и отобрал две золотые цепочки с кулонами. Ущерб составил свыше 26 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 52-летний неработающий ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:28 +1
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