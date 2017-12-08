Молодежка «Арсенала» с минимальным счетом обыграла «Урал»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Футболисты сыграли последний матч в этом году.

Сегодня, 8 декабря, молодежная команда «Арсенала» сыграла с «Уралом». Матч прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 1:0 в пользу оружейников.

«Арсенал» большую часть встречи владел инициативой. Гол на 30-й минуте забил Ивакин.

В турнирной таблице оружейники остались на 14-й позиции. Команда сыграла последний матч в этом году и отправилась в отпуск.

«Урал» — мол. Екатеринбург — «Арсенал» — мол. — 0:1 (0:1)

Екатеринбург. Манеж «Урал», 140 зрителей. Судья Игорь Капленков (Москва).

Гол: Ивакин (30, 0:1).

«Урал»: Мамин, Горин, Белоус (Кочнев, 46), Голубцов, Бердников, Галимов, Шептий (Исраелян, 59), Кириллов, Некрасов, Щербаков (Татаринов, 46; Карабанов, 89), Тушков (Кобзев, 77).

«Арсенал»: Ушаков, Борисов, Клементьев, Осипов, Ярмолицкий, Веприков, Ивакин (Доронин, 90), Петош (Кабахидзе, 65), Лобзин (Антипов, 87), Максименко (Максумов, 65), Сикоев.

Предупреждения: Петош (29), Исраелян (82).