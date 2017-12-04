Фото: федерация конькобежного спорта Тульской области
Тульский конькобежец завоевал три медали на чемпионате России
Данила Бобырь стал бронзовым призером в километровом забеге и многоборье.
Представитель тульской спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Данила Бобырь завоевал три бронзовые медали на III этапе Кубка России по конькобежному спорту, который состоялся в Челябинске.
Как сообщает федерация конькобежного спорта Тульской области, спортсмен дважды занял третьи места на дистанции 1000 метров, и также стал третьим в многоборье. Данила готовился к соревнованиям под руководством тренера Елены Прусовой.
Ещё один туляк – Артём Золотарёв – в одном из забегов на 500 метров занял четвёртое место.
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