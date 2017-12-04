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Тульский конькобежец завоевал три медали на чемпионате России
Фото: федерация конькобежного спорта Тульской области

Тульский конькобежец завоевал три медали на чемпионате России

Данила Бобырь стал бронзовым призером в километровом забеге и многоборье.

Представитель тульской спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Данила Бобырь завоевал три бронзовые медали на III этапе Кубка России по конькобежному спорту, который состоялся в Челябинске.

Как сообщает федерация конькобежного спорта Тульской области, спортсмен дважды занял третьи места на дистанции 1000 метров, и также стал третьим в многоборье. Данила готовился к соревнованиям под руководством тренера Елены Прусовой.

Ещё один туляк – Артём Золотарёв – в одном из забегов на 500 метров занял четвёртое место.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +6
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