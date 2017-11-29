В Узловой директор картонной фабрики почти два года уклонялся от уплаты налогов

Следственным отделом по городу Узловая СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего директора фирмы, специализирующейся на производстве гофрированного картона и бумажной тары.

Руководитель предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов). По версии следствия, с 1 января 2014 по 30 сентября 2015 года он включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации.

Мужчина неправомерно получил налоговые вычеты на сумму свыше 11 миллионов рублей. Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, расследование уголовного дела продолжается.