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Какие улицы Тулы останутся без электричества 30 ноября

Какие улицы Тулы останутся без электричества 30 ноября

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

«Тулгорэлектросети» сообщают о ремонтных и профилактических работах, которые пройдут по следующим адресам:

  • пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.),
  • ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.),
  • ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.),
  • ул. Железнодорожная, 14-25,
  • ул. Октябрьская, 132,
  • п. Косая Гора: Орловское ш., 28-56 (чётн.),
  • ул. Чкалова, 15-31 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
  • ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
  • 9-й пр-д, 34, 39-а,
  • 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 2-12-а,
  • ул. Карпова, 32, 34, 44,
  • ул. К. Маркса, 117-173 (нечётн.), 128-154 (чётн.),
  • ул. Калинина, 1, 3,
  • ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2,
  • ул. Епифанская, 126,
  • Мясново: ул. Чмутова, 85-97 (нечётн.), 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204-208,
  • 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • 18-й пр-д, 4-12 (чётн.),
  • ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 38,
  • 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Тихмянова, 1-п,
  • 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
  • 10-й пр-д, 1.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +1
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