Какие улицы Тулы останутся без электричества 30 ноября
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
«Тулгорэлектросети» сообщают о ремонтных и профилактических работах, которые пройдут по следующим адресам:
- пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.),
- ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.),
- ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.),
- ул. Железнодорожная, 14-25,
- ул. Октябрьская, 132,
- п. Косая Гора: Орловское ш., 28-56 (чётн.),
- ул. Чкалова, 15-31 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
- ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
- ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
- 9-й пр-д, 34, 39-а,
- 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
- 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
- 13-й пр-д, 2-12-а,
- ул. Карпова, 32, 34, 44,
- ул. К. Маркса, 117-173 (нечётн.), 128-154 (чётн.),
- ул. Калинина, 1, 3,
- ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2,
- ул. Епифанская, 126,
- Мясново: ул. Чмутова, 85-97 (нечётн.), 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204-208,
- 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
- 18-й пр-д, 4-12 (чётн.),
- ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Кабакова, 38,
- 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Тихмянова, 1-п,
- 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
- 10-й пр-д, 1.
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