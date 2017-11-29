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Тульские полицейские вместе с приставами проводят операцию «Должник»
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Тульские полицейские вместе с приставами проводят операцию «Должник»

Сотрудники ведомств проводят поквартирный обход граждан, имеющих задолженности по оплате административных штрафов.

В Туле сотрудники полиции участвуют в оперативно-профилактическом мероприятии «Должник». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Участковые, полицейские патрульно-постовой службы и подразделений по исполнению административного законодательства проводят поквартирный обход должников, посещают их по месту работы и разъясняют необходимость оплаты штрафов с вручением под роспись повторных квитанций.

Проводятся совместные рейдовые мероприятия, направленные на установление мест проживания должников, сотрудниками ОБ ДПС УМВД России по Туле для установления лиц, имеющих неоплаченные штрафы, организовано автомобильное патрулирование.

Квитанции об оплате необходимо предоставить в территориальный орган внутренних дел, которым вынесено решение о наложении взыскания. В случае неуплаты штрафа в течение двух месяцев, его сумма может вырасти вдвое. Кроме того, за уклонение от уплаты предусмотрен административный арест на срок до 15 суток, либо до 50 часов обязательных работ.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:55 +1
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