Под Новомосковском самосвал врезался в «Тойоту»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 16 ноября, около 8.00 на 44-м км автодороги «Тула-Новомосковск» (вблизи д. Ильинка) произошла серьезная авария. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» выезжал с прилегающей территории, и в этот момент в машину врезался самосвал Shaanxi.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии погиб водитель легковушки. Все подробности ДТП выясняются.