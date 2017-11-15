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В 2018 году дороги в Тульской области будут ремонтировать по новой технологии

В 2018 году дороги в Тульской области будут ремонтировать по новой технологии

В этом году была проведена полная диагностика автомобильных дорог Тульской агломерации и всех региональных дорог, планируемых для ремонта в 2018 году.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги дорожного сезона 2017 года и рассказал о планах на 2018 год.
 
Министр сообщил, что в 2017 году отремонтировано 52 участка автодорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 388 км. Продолжаются работы по реконструкции шести мостов, устанавливается освещение на 52 км региональных дорог, уже установлены три светофора на трассах.
 

Что касается реализации в Тульской области проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД), который определен Президентом страны в качестве приоритетного, то в рамках программы в этом году было отремонтировано порядка 210 км автодорог в области. Результаты проекта в Тульской области прошли общественное обсуждение и защиту в Федеральном дорожном агентстве. Исполнение проекта в регионе находится на постоянном личном контроле губернатора Алексея Дюмина.
 
Также, по словам министра, в 2017 году была проведена полная диагностика автомобильных дорог Тульской агломерации и всех региональных дорог, планируемых для ремонта в 2018 году.
 
Создан технический совет, куда вошли руководители всех подведомственных министерству транспорта и дорожного хозяйства учреждений. Это позволяет индивидуально подойти к каждому ремонтируемому участку дороги.
 
Родион Дудник сообщил, что в 2018 году планируется отремонтировать:
  • 192 км дорог по региональной программе;
  • 117 км дорог регионального и местного значения в рамках проекта БКД.
Кроме того, будут завершены работы по реконструкции моста через р. Красивая Меча в Ефремовском районе. Также, по словам руководителя ведомства, в следующем году будут использоваться новые методы ремонта дорожного покрытия:
  • метод холодного ресайклинга – этот вид ремонта позволяет укрепить существующее основание путем добавления в него нового материала,
  • применение новых асфальтобетонных смесей на основе полимерных битумных материалов, что повысит прочность и износостойкость покрытия в несколько раз.
«В предыдущие годы в Тульской области была сформирована основная опорная сеть дорог. Сейчас мы приступаем к следующему этапу – ремонт дорог с применением новых технологий для увеличения срока эксплуатации», – сказал Родион Дудник.
 
В завершение министр сообщил, что для обеспечения безопасности дорожного движения на региональных автомобильных дорогах в зимний период подведомственными организациями будет заготовлено около 150 тыс. тонн противогололедного материала.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 08:59 0
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Родион Дудник
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ТулаТульская область
Прочее
холодный ресайклинг

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