В Туле на водителя «Ниссана» с «блатными» номерами составили протокол за выезд на встречку

Кадр из видео.

Мужчине грозит штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

В тульских соцсетях появилось скандальное видео: на проспекте Ленина «Ниссан» с номерными знаками ТТТ грубо нарушил правила дорожного движения. Водитель отъехал от территории возле здания областной прокуратуры прямо на встречную полосу.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что на водителя, 61-летнего мужчину, инспекторы ГИБДД составили административный протокол по ч. 4 с. 12.15 КоАП РФ — выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. Материал направлен в суд для рассмотрения.

Водителю грозит штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.