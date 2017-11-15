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В Туле на водителя «Ниссана» с «блатными» номерами составили протокол за выезд на встречку
Кадр из видео.

В Туле на водителя «Ниссана» с «блатными» номерами составили протокол за выезд на встречку

Мужчине грозит штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

В тульских соцсетях появилось скандальное видео: на проспекте Ленина «Ниссан» с номерными знаками ТТТ грубо нарушил правила дорожного движения. Водитель отъехал от территории возле здания областной прокуратуры прямо на встречную полосу.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что на водителя, 61-летнего мужчину, инспекторы ГИБДД составили административный протокол по ч. 4 с. 12.15 КоАП РФ — выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. Материал направлен в суд для рассмотрения.

Водителю грозит штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:09 +8
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