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Смерть младенца в Тульской области: следователи проверят, знали ли родители школьницы о ее беременности

Смерть младенца в Тульской области: следователи проверят, знали ли родители школьницы о ее беременности

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Вечером 6 ноября 2017 года в одном из поселков Щекинского района Тульской области в мусорном контейнере было найдено тело новорожденного мальчика.

По результатам доследственной проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Согласно предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти новорожденного явилась тяжелая гипоксия при рождении.

Как уже сообщал Myslo, матерью ребенка оказалась 15-летняя девушка. По данным следствия, она скрывала свою беременность от родителей, родила сама дома, в ванной.

Правоохранительные органы исследуют степень участия родителей несовершеннолетней матери в ее воспитании и их осведомленность в произошедшем.

                                                                                                                Не заметить такой живот невозможно!

Судя по странице девушки в социальной сети ВКонтакте, свою беременность она особенно не прятала: выкладывала фото с округлившимся животиком. Кроме того, состояла в группах «молодые мамы», «счастливое материнство», подписалась на новости сообществ по покупке товаров для детей: одежды, колясок.

Фото из соцсетей.

Свою основную страницу ВКонтакте девушка удалила.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:37 0
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