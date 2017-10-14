Баскетбольный «Арсенал» уступил ярославскому «Буревестнику»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Вчера, 13 октября, в Туле стартовал новый баскетбольный сезон. «Арсенал» в первом домашнем матче принимал соперников из ярославского «Буревестника».

Игра завершилась со счетом 70:74 (12:25, 27:14, 13:19, 18:16). Самым результативным игроком в составе «Арсенала» стал Александр Зайкин, набравший 21 очко. У гостей 17 очков заработал Илья Александров.

«Арсенал»: Синкевич (2), Бурков (11), Чернов (12), Рытенко (13+10 подборов), Зайкин (21+16 подборов) — старт, Захаров (7), Ермаков (3), Лисаев, Корчага (1), Игнатов.

«Буревестник»: Александров (17), Корчагин (11), Белов (8), Агеев (9), Новиков (11) — старт, Кольцов (5), Стуленков, Череповский (5), Ермолович, Черныш (8).

Фолы:24:25.

Вторая игра «Арсенала» и «Буревестника» пройдет в «Новом поколении» сегодня, 14 октября, в 14.00.