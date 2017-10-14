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Баскетбольный «Арсенал» уступил ярославскому «Буревестнику»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Баскетбольный «Арсенал» уступил ярославскому «Буревестнику»

Матч закончился со счетом 70:74.

Вчера, 13 октября, в Туле стартовал новый баскетбольный сезон. «Арсенал» в первом домашнем матче принимал соперников из ярославского «Буревестника».

Игра завершилась со счетом 70:74 (12:25, 27:14, 13:19, 18:16). Самым результативным игроком в составе «Арсенала» стал Александр Зайкин, набравший 21 очко. У гостей 17 очков заработал Илья Александров.

«Арсенал»: Синкевич (2), Бурков (11), Чернов (12), Рытенко (13+10 подборов), Зайкин (21+16 подборов) — старт, Захаров (7), Ермаков (3), Лисаев, Корчага (1), Игнатов.

«Буревестник»: Александров (17), Корчагин (11), Белов (8), Агеев (9), Новиков (11) — старт, Кольцов (5), Стуленков, Череповский (5), Ермолович, Черныш (8).

Фолы:24:25.

Вторая игра «Арсенала» и «Буревестника» пройдет в «Новом поколении» сегодня, 14 октября, в 14.00.

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БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 46
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 47
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 48
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 49
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БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 55
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БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 58
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 59
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 60
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 61
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БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 64
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 65
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 66
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 67
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 68
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 69
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БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 71
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 72
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БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 74
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 75
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 76
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 77
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 78
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 79
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 80
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 81
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 82
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 83
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 84
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 85
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 86
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 87
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 88
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 89
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 90
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 91
БК "Арсенал"-БК "Буревестник", Фото: 92
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 0
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