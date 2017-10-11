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На М-4 иномарка переехала стоявшего на обочине водителя «Лады»
Фото УГИБДД по Тульской области.

На М-4 иномарка переехала стоявшего на обочине водителя «Лады»

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

10 октября в 7.20 на 281-м километре автодороги М-4 «Дон» произошло страшное ДТП. 36-летний мужчина, управляя автомобилем «Хёндэ Туксон», врезался в стоящую на обочине «Ладу Приору», а затем переехал водителя указанной машины, который в это время находился на улице. После этого «Хёндэ» врезался в «Рено Магнум».

От полученных травм водитель «Лады» скончался на месте происшествия.

Водитель «Хёндэ» с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:45 0
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