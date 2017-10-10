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В Тульской области в ДТП с грузовиком погибла 4-летняя девочка
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в ДТП с грузовиком погибла 4-летняя девочка

Во время поворота грузовик занесло на встречную полосу, где он врезался в «Ладу Приора».

9 октября в 9.00 на 15-м километре автодороги «Захаровка-Советск» (Щёкинский район) 38-летний водитель грузовика «Даф» во время поворота допустил занос задней части полуприцепа на встречную полосу. В результате этого грузовой автомобиль столкнулся с «Ладой Приора».

От полученных травм на месте происшествия погибла четырехлетняя пассажирка «Приоры». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:50 0
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