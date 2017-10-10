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В Щёкино пройдет первенство района по рукопашному бою

В Щёкино пройдет первенство района по рукопашному бою

Начало соревнований 14 октября в 10.30.

14 октября в Щёкино (ул. Шахтерская, д. 32, ФОК) пройдет открытое первенство района по рукопашному бою на призы первого мастера спорта СССР по рукопашному бою Юрия Грицюка, посвященное 10-летию ТРОСО «Спортивный клуб «Магура».

В соревнованиях примут участие юноши 8−9, 10−11, 12−13, 14−15 лет и девушки 12−13 лет. Начало соревнований в 10.30, торжественное открытие — в 14.00.

Турнир проводится при поддержке помощника члена Совета Федерации Игоря Панченко, советника по физической культуре и спорту администрации Щёкинского района Алексея Никитина.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:17 +1
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