В Туле в квартире в Привокзальном районе обнаружен труп
По одной из версий, 24-летний молодой человек совершил суицид.
6 октября в одной из квартир в Привокзальном районе города Тулы обнаружено тело проживавшего там 24-летнего молодого человека.
По данному факту следователи проводят доследственную проверку.
По предварительным данным, когда молодой человек не вышел на работу, его родственники забили тревогу.
После вскрытия двери в квартиру и было обнаружено тело.
В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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