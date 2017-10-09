В Туле в квартире в Привокзальном районе обнаружен труп

По одной из версий, 24-летний молодой человек совершил суицид.

6 октября в одной из квартир в Привокзальном районе города Тулы обнаружено тело проживавшего там 24-летнего молодого человека.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, когда молодой человек не вышел на работу, его родственники забили тревогу.

После вскрытия двери в квартиру и было обнаружено тело.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.