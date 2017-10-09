В Ефремове с пенсионерки «сняли порчу» за 47 тысяч рублей

В Ефремове в полицию с заявлением обратилась 74-летняя пенсионерка. Она сообщила, что к ней на улице подошла неизвестная женщина и заявила, что на нее наложили заклятье. Чтобы снять порчу, нужны деньги.

Пожилая женщина принесла «экстрасенсу» 47 тысяч рублей. Та ей велела выполнять определенные действия, чтобы избавиться от проклятья.

Спустя продолжительное время пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Полицейские разыскивают злоумышленницу, в межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

УМВД России по Тульской области просит граждан проявлять бдительность и не доверять людям, предлагающим снять порчу либо оказать какие-либо услуги, купить товары сомнительного качества, а также совершающим телефонные звонки с неизвестных номеров телефонов.