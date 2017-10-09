новости
новости
Регистрация
В Алексине неадекватный водитель протащил по земле полицейского

В Алексине неадекватный водитель протащил по земле полицейского

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Алексине возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека. Он подозревается в ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, вечером 6 октября на улице Мира в Алексине находившийся за рулем в неадекватном состоянии местный житель проигнорировал законные требования полицейского выйти из автомобиля.

Когда капитан полиции попытался через окно открыть дверь машины изнутри, водитель начал движение на автомобиле, а затем врезался в ворота.

Мужчина протащил за собой полицейского несколько метров.

В результате этого сотрудник полиции упал на асфальт, получив повреждения головы и рук.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины неадекватного поведения водителя автомобиля.

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает различные виды наказания, в том числе штраф до двухсот тысяч рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:11 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
полицейскийнеадекватный водитель

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском кафе мужчина с пистолетом угрожал застрелить официантку
В тульском кафе мужчина с пистолетом угрожал застрелить официантку
Назначен новый начальник Штаба УМВД России по Тульской области
Назначен новый начальник Штаба УМВД России по Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.