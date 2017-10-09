В Алексине неадекватный водитель протащил по земле полицейского

В Алексине возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека. Он подозревается в ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, вечером 6 октября на улице Мира в Алексине находившийся за рулем в неадекватном состоянии местный житель проигнорировал законные требования полицейского выйти из автомобиля.

Когда капитан полиции попытался через окно открыть дверь машины изнутри, водитель начал движение на автомобиле, а затем врезался в ворота.

Мужчина протащил за собой полицейского несколько метров.

В результате этого сотрудник полиции упал на асфальт, получив повреждения головы и рук.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины неадекватного поведения водителя автомобиля.

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает различные виды наказания, в том числе штраф до двухсот тысяч рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.