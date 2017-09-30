В Кимовске пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи

В пятницу, 29 сентября, в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Кимовске местный житель избил фельдшера.

По данному факту следователи СУ СК РФ по Тульской области незамедлительно организована начали доследственную проверку.

По предварительным данным, днем 29 сентября на вызов к пожилой женщине приехала бригада скорой.

После оказания пациентке медпомощи два фельдшера вышли из подъезда, где к ним подошел 63-летний нетрезвый местный житель. Он стал высказывать претензии, требовать, чтобы они быстрее уезжали. А затем ударил головой в переносицу и несколько раз кулаком по спине 24-летнюю женщину-фельдшера. Избивать медика мужчина перестал только после того, как вмешался водитель автомобиля скорой помощи.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.