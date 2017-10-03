В Тульской области пропали грибники

В лесу в Дубенском районе в д. Сизенево пропали отец и сын: 80-летний Михаил Митрофанович и 57-летний Александр Михайлович Никитины. 2 октября в 14.00 мужчины ушли за грибами и не вернулись. Грибники дезориентированы и нуждаются в медицинской помощи.

К поискам пропавших подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Однако людей не хватает, нужны добровольцы. Если готовы помочь, пишите в группу отряда ВКонтакте.

