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В Куркино сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя
Кадр из видео.

В Куркино сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя

Выяснилось, что мужчина ранее уже был лишен права управлением транспортным средством.

Сотрудники Госавтоинспекции в Тульской области проводят ежедневные рейды «Нетрезвый водитель». Так, 29 сентября в Куркино был выявлен один водитель с признаками алкогольного опьянения.

Мужчина проигнорировал требование инспектора об остановке транспортного средства и помчался дальше, после чего экипаж ДПС стал преследовать автомобиль. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников водителя задержали.

При проверке документов выяснилось, что мужчина ранее уже был лишен права управлением транспортным средством за «пьяную езду».

Кроме того, оказалось, что водитель и сейчас находится в нетрезвом состоянии. Это значит, что теперь его деяние подпадает под санкцию ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения, лицом подвергнутым административному наказанию».

Данного гражданина сотрудники Госавтоинспекции доставили в районный отдел полиции для передачи его органам предварительного расследования для возбуждения уголовного дела.

Данные мероприятия сотрудники ГИБДД будут проводить на постоянной основе.

сегодня, в 10:22 +1
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