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В Тульской области необоснованно затягивается строительство фельдшерско-акушерских пунктов

В Тульской области необоснованно затягивается строительство фельдшерско-акушерских пунктов

Подрядчику внесено представление прокуратуры.

Прокуратура проверила, как в рамках программы «Развитие здравоохранения Тульской области» осуществляется строительство фельдшерско-акушерских пунктов на территории.

В ходе проверок установлено, что строительство ФАП в пос. Правда Новомосковского района, в пос. Плеханово Тулы, в с. Архангельское и д. Долматово Чернского района, в д. Никольское Узловского района, в п. Оленьковский Веневского района необоснованно затягивается, осуществляется со значительным отставанием от графика выполнения строительных работ, готовность объектов неудовлетворительная.

Работы выполняет ООО «ТЕХНОСТРОЙ ГРУП». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Работы должны быть завершены в ноябре 2017 года.

В связи с ненадлежащим выполнением договорных обязательств по строительству фельдшерско-акушерских пунктов прокуроры указанных районов внесли представления генеральному директору ООО «ТЕХНОСТРОЙ ГРУП».

Надлежащее выполнение мероприятий по строительству фельдшерско-акушерских пунктов находится на контроле в прокуратуре области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:06 +1
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