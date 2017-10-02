новости
новости
Регистрация
В Туле в ДТП на улице Рязанской пострадал годовалый ребенок
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в ДТП на улице Рязанской пострадал годовалый ребенок

Малышку с телесными повреждениями госпитализировали.

30 сентября в 19.30 в Туле напротив дома № 7 по улице Рязанской 25-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» врезался в «Ладу Приору».

В аварии пострадали три человека.

Пассажиров «Дэу», 36-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Также пострадала годовалая пассажирка «Лады». Малышку с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. На момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил незначительные травмы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:11 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
пострадал ребенок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают написать «Большой этнографический диктант»
Туляков приглашают написать «Большой этнографический диктант»
Жители Тульской области смогут попасть на прием к главам районов
Жители Тульской области смогут попасть на прием к главам районов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.