Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле в ДТП на улице Рязанской пострадал годовалый ребенок
Малышку с телесными повреждениями госпитализировали.
30 сентября в 19.30 в Туле напротив дома № 7 по улице Рязанской 25-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» врезался в «Ладу Приору».
В аварии пострадали три человека.
Пассажиров «Дэу», 36-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Также пострадала годовалая пассажирка «Лады». Малышку с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. На момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил незначительные травмы.
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