В Туле в ДТП на улице Рязанской пострадал годовалый ребенок

Фото УГИБДД по Тульской области.

30 сентября в 19.30 в Туле напротив дома № 7 по улице Рязанской 25-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» врезался в «Ладу Приору».

В аварии пострадали три человека.

Пассажиров «Дэу», 36-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Также пострадала годовалая пассажирка «Лады». Малышку с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. На момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил незначительные травмы.