Туляков приглашают написать «Большой этнографический диктант»

Фото из группы ВКонтакте «Большой этнографический диктант».

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе России пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант».

В этом году мероприятие получило статус международного. Проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.

– Уникальность России заключается в ее национальном многообразии. В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, проводится Большой этнографический диктант. В прошлом году он был организован впервые. Почти 90 тысяч человек на 800 площадках России от Владивостока до Калининграда, а также Турции и Швейцарии стали ее участниками. Было получено большое количество положительных откликов, поэтому Большой этнографический диктант мы решили сделать постоянным, — отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

Стать участником диктанта могут все желающие.

Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания независимо от места жительства либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Их адреса можно будет найти на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции РФ — 12 декабря.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.