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Жители Тульской области в октябре смогут попасть на прием к чиновникам

Жители Тульской области в октябре смогут попасть на прием к чиновникам

Публикуем график.

В Тульской области главы администраций муниципальных образований проведут в октябре встречи с населением. Публикуем график приема жителей:

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:46 0
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