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В Туле в швейном цехе незаконно работали мигранты

В Туле в швейном цехе незаконно работали мигранты

Такой «бизнес» организовала 54-летняя гражданка Вьетнама.

Заместитель прокурора Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 54-летней гражданки Вьетнама. Она обвиняется в п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ группой лиц по предварительному сговору).

В ходе следствия установлено, что в ноябре 2016 года в Туле в нежилом здании на улице Свободы женщина организовала цех по пошиву одежды, а также помещение для проживания иностранных работников.

Женщина наняла на работу шесть иностранцев (граждан Узбекистана и Вьетнама), которые незаконно находились на территории России.

Свой «бизнес» обвиняемая вела по предварительному сговору с 57-летней тулячкой, уголовное дело в отношении которой ранее выделено в отдельное производство.

28 апреля сотрудники УФСБ России по Тульской области пресекли противоправную деятельность обвиняемой.

Суд заключил женщину под стражу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело передано в суд.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:55 +2
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