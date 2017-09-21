В Туле сносят торговые палатки возле Городского концертного зала

Фото Myslo.

21 сентября в Туле сносят торговые палатки напротив Городского концертного зала. Решение об освобождении площадки, примыкающей к остановке «Ул. Мосина», принял суд еще в июле 2017 года. Срок аренды к тому моменту закончился, а продлевать договор индивидуальный предприниматель не стал. Судебные приставы неоднократно вручали требования арендатору освободить площадку, но реакции не последовало.

Начальник отдела — старший судебный пристав ОСП Советского района города Тулы Дмитрий Скоркин прокомментировал Myslo ситуацию:

– Неоднократно судебные приставы-исполнители вручали арендатору требования добровольно освободить занимаемые площади, но в срок, установленный судебными приставами, должник требований не исполнил. На сегодняшнее число были назначены исполнительные действия по освобождению земельного участка от торговых павильонов.

Специальная техника начала работы по сносу торговых палаток сегодня в 10.30. До конца дня приставы обещают полностью освободить этот земельный участок.