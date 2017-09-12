Пропавшую в Богородицком районе пенсионерку нашли мертвой в поле
По данному факту проводится доследственная проверка.
В Богородицком районе в поле при уборке урожая рабочие обнаружили труп женщины. Погибшая 86-летняя пенсионерка считалась без вести пропавшей с 17 августа. В ее поисках принимали участие волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что на теле погибшей не обнаружено следов насильственной смерти. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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