Туляков просят помочь в поиске пропавшей пенсионерки

Женщина пропала в Богородицком районе. Нужны волонтеры для поисков.

В Тульской области продолжаются поиски пропавшей женщины. 17 августа в Богородицком районе в селе Барыковка пропала 86-летняя пенсионерка. Зинаида Васильевна Бардина ушла из дома и на данный момент ее местонахождение неизвестно. Женщина нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, голубые глаза.

Одежда: черные дутые сапоги 40 размера, черный платок, коричневый фартук с желтыми ромашками, черные штаны, халат.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшей женщины, звоните по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 102; 02.

Для поиска Зинаиды Васильевны требуются волонтеры. Если хотите помочь, обращайтесь в группу поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ВКонтакте.