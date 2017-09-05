Под Тулой стокнулись большегруз и легковушка: есть погибшие

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Как стало известно Myslo, около 15.00 на 223-м километре трассы М-2 произошло серьезное ДТП.

Авария случилась в районе населенного пункта Карамышево. В областном УГИБДД подтвердили факт аварии.

На данный момент известно о столкновении «Фольксвагена Поло» и грузовика «Мерседес» с полуприцепом. По предварительной информации, водитель легковушки, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу грузовику. Грузовик съехал в кювет.

Известно об одном погибшем — это водитель «Поло». Однако очевидцы сообщают также о гибели пассажира «Фольксвагена». Информация уточняется в областном УГИБДД.