В Ясногорске мужчина покончил с собой в подъезде собственного дома

В субботу, 2 сентября, в подъезде одного из домов по улице Льва Толстого в Ясногорске был найден труп 37-летнего местного жителя. Об этом в редакцию MySLO сообщили очевидцы.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Известно, что при жизни он сильно злоупотреблял спиртным. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются детали случившегося.