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В Ясногорске мужчина покончил с собой в подъезде собственного дома

В Ясногорске мужчина покончил с собой в подъезде собственного дома

По предварительной информации, 37-летний житель райцентра злоупотреблял спиртным.

В субботу, 2 сентября, в подъезде одного из домов по улице Льва Толстого в Ясногорске был найден труп 37-летнего местного жителя. Об этом в редакцию MySLO сообщили очевидцы.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Известно, что при жизни он сильно злоупотреблял спиртным. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются детали случившегося.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +1
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Место
ЯсногорскТульская область

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