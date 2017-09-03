В Туле мужчина застрелил жену и покончил жизнь самоубийством

Сегодня, 3 сентября, примерно в 15.30 в полицию поступило сообщение о том, что были слышны звуки выстрела в доме № 9 по улице Максимовского. Следственно-оперативная группа приехала на место и обнаружила на площадке четвертого этажа тело 58-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полиция при силовой поддержке бойцов отряда СОБР проникла в одну из квартир и нашла там труп 64-летнего мужчины, хозяина квартиры.

По предварительной информации, между супругами произошел конфликт, в ходе которой мужчина застрелил свою жену, а потом совершил самоубийство. На месте преступления полицейские обнаружили охотничье ружье.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.