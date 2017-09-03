новости
новости
Регистрация
В Туле мужчина застрелил жену и покончил жизнь самоубийством

В Туле мужчина застрелил жену и покончил жизнь самоубийством

Полицейские устанавливают все детали происшествия.

Сегодня, 3 сентября, примерно в 15.30 в полицию поступило сообщение о том, что были слышны звуки выстрела в доме № 9 по улице Максимовского. Следственно-оперативная группа приехала на место и обнаружила на площадке четвертого этажа тело 58-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полиция при силовой поддержке бойцов отряда СОБР проникла в одну из квартир и нашла там труп 64-летнего мужчины, хозяина квартиры.

По предварительной информации, между супругами произошел конфликт, в ходе которой мужчина застрелил свою жену, а потом совершил самоубийство. На месте преступления полицейские обнаружили охотничье ружье.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 18:23 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
убийствозастрелил

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет Всероссийский детский брейк-данс чемпионат
В Туле пройдет Всероссийский детский брейк-данс чемпионат
Минздрав выступил против интернет-торговли алкоголем
Минздрав выступил против интернет-торговли алкоголем
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.