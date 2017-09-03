новости
новости
Регистрация
Падение параплана в Тульской области: следователи проводят проверку
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

Падение параплана в Тульской области: следователи проводят проверку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вчера, 2 сентября, в Ясногорском районе около деревни Щебачеево произошла трагедия. Около 15.30 произошло крушение параплана с мотором.

По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, погибли два человека — 62-летний житель деревни Ревякино и 12-летняя девочка.

В Следственном комитете по Тульской области рассказали, что при приземлении произошло возгорание дельтаплана. Это стало причиной смерти обоих пассажиров.

Кроме того, пострадал отец девочки. Он был на месте крушения и пытался вытащить ребенка и пилота из машины. Произошел взрыв — мужчина получил серьезные ожоги. Его госпитализировали.

Сейчас полицейские выясняют законность совершавшегося полета. Следователи проводят доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

сегодня, в 10:06 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
рухнул параплануголовное делоследователи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

3 сентября за порядком в Туле проследит дежурный
3 сентября за порядком в Туле проследит дежурный
Где в Туле отключат электроэнергию 3 сентября
Где в Туле отключат электроэнергию 3 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.