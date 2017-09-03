Падение параплана в Тульской области: следователи проводят проверку

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

Вчера, 2 сентября, в Ясногорском районе около деревни Щебачеево произошла трагедия. Около 15.30 произошло крушение параплана с мотором.

По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, погибли два человека — 62-летний житель деревни Ревякино и 12-летняя девочка.

В Следственном комитете по Тульской области рассказали, что при приземлении произошло возгорание дельтаплана. Это стало причиной смерти обоих пассажиров.

Кроме того, пострадал отец девочки. Он был на месте крушения и пытался вытащить ребенка и пилота из машины. Произошел взрыв — мужчина получил серьезные ожоги. Его госпитализировали.

Сейчас полицейские выясняют законность совершавшегося полета. Следователи проводят доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.