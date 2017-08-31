новости
новости
Регистрация
В Туле прошла открытая тренировка по американскому футболу
Фото из группы ВКонтакте "Тарантула".

В Туле прошла открытая тренировка по американскому футболу

Свои силы в новом для Тулы виде спорта смогли попробовать все желающие!

Вчера, 30 августа, в Туле прошла необычная открытая тренировка. Единственная в нашей области команда по американскому футболу «ТаранТула» собрала в Центральном парке тех, кто хотел попробовать свои силы в этом виде спорта.

На тренировку пришли и парни, и девушки. Примечательно, что мастер-класс для женской половины провела столичная гостья — Марина Венжега, капитан женской команды по американскому футболу Moscow Cherries. 

Все участники тренировки получили положительный заряд эмоций!

Хотите тоже попробовать свои силы в этом виде спорта? Пишите ребятам из команды «ТаранТула» в группу ВКонтакте!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:27 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
американский футболспортоткрытая тренировка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В первый день осени на Тульскую область опустится туман
В первый день осени на Тульскую область опустится туман
Туляков просят помочь в поиске пропавшей пенсионерки
Туляков просят помочь в поиске пропавшей пенсионерки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.