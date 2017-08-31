Фото из группы ВКонтакте "Тарантула".
В Туле прошла открытая тренировка по американскому футболу
Свои силы в новом для Тулы виде спорта смогли попробовать все желающие!
Вчера, 30 августа, в Туле прошла необычная открытая тренировка. Единственная в нашей области команда по американскому футболу «ТаранТула» собрала в Центральном парке тех, кто хотел попробовать свои силы в этом виде спорта.
На тренировку пришли и парни, и девушки. Примечательно, что мастер-класс для женской половины провела столичная гостья — Марина Венжега, капитан женской команды по американскому футболу Moscow Cherries.
Все участники тренировки получили положительный заряд эмоций!
Хотите тоже попробовать свои силы в этом виде спорта? Пишите ребятам из команды «ТаранТула» в группу ВКонтакте!
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