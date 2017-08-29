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В Туле бывшего директора салона сотовой связи осудят за присвоение

В Туле бывшего директора салона сотовой связи осудят за присвоение

Молодой человек оформил фиктивный возврат товара и положил к себе в карман почти сто тысяч рублей.

Прокуратурой Пролетарского района утверждено обвинительное заключение по обвинению 22-летнего жителя Воронежской области в совершении двух эпизодов незаконного присвоения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия установлено, что в апреле текущего года, будучи директором одного из магазинов сотовой связи, расположенном на ул. Пролетарской, обвиняемый оформил два заявления о возврате купленных ранее в магазине смартфонов и изъял из кассы магазина 20710 рублей.

Спустя две недели он совершил аналогичное преступление, оформив возврат на сумму 79100 рублей. В обоих случаях деньги молодой человек присвоил. Сейчас он находится под стражей. В ходе предварительного следствия ущерб потерпевшему не возмещен. Уголовное дело  направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:45 0
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