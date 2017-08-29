Тульским школьникам рассказали об основах гражданской обороны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Сотрудники регионального Управления МЧС провели для ребят интерактивную экскурсию по центру подготовки к военной службе.

Тульские спасатели провели экскурсию по центру подготовки к военной службе и военно-патриотического воспитания для учеников городского Центра образования № 23.

Сейчас в спасательском центре идёт глобальная реконструкция но, несмотря на это, ребятам удалось осмотреть уже обновлённые залы и познакомиться с экспозициями, которые находятся на доработке.

Сотрудники Центра рассказали юным тулякам об истории создания и развития гражданской обороны в России, познакомили с основными терминами и командами. Ребята научились работать со средствами индивидуальной защиты.

Особое внимание привлекла экспозиция, посвященная «Дням воинской славы России». Школьники вспомнили памятные дни, которые сыграли решающую роль в истории России и Тульской области. Ветеран гражданской обороны Борис Невзоров рассказал о мемориалах, расположенных на территории Центра.

Закончилась экскурсия Центра отработкой эвакуации при пожарной тревоге. Дети не растерялись, смогли быстро и оперативно покинуть помещение. Ребята поблагодарили спасателей за экскурсию, а те пригласили школьников посетить Центр ещё раз – после завершения реконструкции.