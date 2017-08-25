Тульскую школьницу с алкогольным отравлением доставили в больницу

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1 августа 2017 года в Тульскую городскую больницу скорой медицинской помощи доставили несовершеннолетнюю ученицу центра образования №29. Врачи поставили девушке диагноз — тяжелая степень алкогольного отравления.

Выяснилось, что в этот день ученицы Центра образования №29 пили алкогольный коктейль на стадионе «Металлург». Одной из подруг стало плохо, и ее доставили в больницу.

По данному факту прокуратура провела проверку. Прокуроры пришли к выводу, что в образовательном учреждении и комиссии по делам несовершеннолетних не была должным образом организована работа по профилактике употребления алкогольной продукции.

В адрес администрации Центра образования №29 и комиссии по делам несовершеннолетних Пролетарского района внесены представления. В отношении родителей школьниц составлены протоколы об административном правонарушении.