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Тульскую школьницу с алкогольным отравлением доставили в больницу
Фото kamprok.ru

Тульскую школьницу с алкогольным отравлением доставили в больницу

По данному факту прокуратура области провела проверку.

1 августа 2017 года в Тульскую городскую больницу скорой медицинской помощи доставили несовершеннолетнюю ученицу центра образования №29. Врачи поставили девушке диагноз — тяжелая степень алкогольного отравления.

Выяснилось, что в этот день ученицы Центра образования №29 пили алкогольный коктейль на стадионе «Металлург». Одной из подруг стало плохо, и ее доставили в больницу.

По данному факту прокуратура провела проверку. Прокуроры пришли к выводу, что в образовательном учреждении и комиссии по делам несовершеннолетних не была должным образом организована работа по профилактике употребления алкогольной продукции.

В адрес администрации Центра образования №29 и комиссии по делам несовершеннолетних Пролетарского района внесены представления. В отношении родителей школьниц составлены протоколы об административном правонарушении.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:53 +3
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