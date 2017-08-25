Тульское управление Следственного комитета РФ возглавил Александр Стариков

Приказ о назначении его на должность руководителя регионального следственного управления уже подписан.

29 августа генерал-майора юстиции Александра Старикова официально представят на совещании, посвященное вступлению его в должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области.

досье

Александр Стариков родился 21 апреля 1964 года в Ташкенте.

Окончил Ташкентский госуниверситет и начал работать в органах прокуратуры.

Занимал различные должности в Балтийской, Западной и Калининградской транспортных прокуратурах.

В сентябре 2007 года был назначен на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Калининградской области. В 2011 году стал первым заместителем руководителя СК РФ по Калининградской области, с 22 апреля 2013 года исполнял обязанности руководителя следственного управления.

С марта 2014 года возглавлял Следственное управление в Республике Алтай.