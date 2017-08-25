новости
новости
Регистрация
Тульское управление Следственного комитета РФ возглавил Александр Стариков

Тульское управление Следственного комитета РФ возглавил Александр Стариков

Приказ о назначении его на должность руководителя регионального следственного управления уже подписан.

29 августа генерал-майора юстиции Александра Старикова официально представят на совещании, посвященное вступлению его в должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области.

досье

Александр Стариков родился 21 апреля 1964 года в Ташкенте.

Окончил Ташкентский госуниверситет и начал работать в органах прокуратуры.

Занимал различные должности в Балтийской, Западной и Калининградской транспортных прокуратурах.

В сентябре 2007 года был назначен на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Калининградской области. В 2011 году стал первым заместителем руководителя СК РФ по Калининградской области, с 22 апреля 2013 года исполнял обязанности руководителя следственного управления.

С марта 2014 года возглавлял Следственное управление в Республике Алтай.

сегодня, в 13:01 +1
Другие статьи по темам
Люди
Александр Стариков
Место
Тульская область
Прочее
следственное управлениеследственный комитет

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Веневе фабрика SCA запустила новую линию Libresse
В Веневе фабрика SCA запустила новую линию Libresse
Тульскую школьницу с алкогольным отравлением доставили в больницу
Тульскую школьницу с алкогольным отравлением доставили в больницу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.