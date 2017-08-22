В Алексине осудили бывшего депутата Тульской облдумы

Игорь Каенков признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Чиновник продал участок земли в особо охраняемой территории в 58 раз дешевле рыночной стоимости.

22 августа в Алексинском городском суде вынесли приговор бывшему депутату Тульской облдумы Игорю Каенкову. Его обвиняли в том, что он находясь на посту директора Тульской федерации профсоюзов и председателя Совета директоров и собрания участников ООО «Санаторий Егнышевка», превысил полномочия и продал участок особо охраняемой земли в 58 раз дешевле рыночной стоимости.

Суд признал Игоря Каенкова виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать управленческие должности в коммерческих структурах сроком на 3 года.

Подсудимый был заключен под стражу в зале суда.

Напомним, Каенкова обвиняли в том, что в 2007 году, являясь директором Тульской федерации профсоюзов и председателем Совета директоров и собрания участников ООО «Санаторий Егнышевка» заключил заведомо неисполнимый для ООО «Санаторий Егнышевка» договор подряда на строительство домов для семейного отдыха. Все это он делал с помощью нанятой им же руководительницы ООО «Санаторий Егнышевка».

Оплата за выполненные работы между подрядчиком и руководительницей не производилась. Вместо этого женщина, зная о преступных намерениях Каенкова, на основании протокола заседания Совета директоров ООО «Санаторий Егнышевка», заключила соглашение о передачи подрядчикам земельного участка санатория «Егнышевка».

Цена за участок была ниже рыночной в 58 раз. А сама земля находилась на землях особо охраняемых территорий.

Затем было зарегистрировано право собственности подрядной организации на указанный земельный участок.

А после этого Каенков выкупил этот участок у подрядчиков обратно, но уже в свою личную собственность. Таким образом ООО «Санаторий Егнышевка» в результате преступных действий Каенкова и руководительницы ООО лишилось получения значительных денежных средств, а также возможности развивать материально-техническую базу. Это в значительной мере снизило привлекательность санатория «Егнышевка» для отдыхающих, что повлекло нарушение охраняемых прав и законных интересов неограниченного круга граждан на отдых, тем самым причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества.