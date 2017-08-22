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Спиленные во дворе дома по ул. Дементьева в Туле ветки вывезут на следующей неделе

Спиленные во дворе дома по ул. Дементьева в Туле ветки вывезут на следующей неделе

Жители опасаются, что с установлением жаркой погоды из-за случайно брошенного окурка высохшие ветки могут загореться.

На опиленные и уже высохшие ветки деревьев, валяющиеся во дворе многоквартирного дома на улице Дементьева в Туле, пожаловалась жительница Пролетарского округа.

«На протяжении двух недель у нас опиливают деревья. Казалось бы, теперь светло, хорошо, живи да радуйся. Пилить они молодцы пилят, да вот только убирать сучья не собираются. Эти спиленные деревья уже высохли и ждут только своего часа, когда кто-то, не со зла, а так, мимо проходя, бросит в них непотушенный окурок», – рассказала женщина в блоге «Народный журналист».

Глава Пролетарского территориального округа Тулы Сергей Шестаков рассказал Myslo, что двор дома №10 по улице Дементьева вошел в программу комплексного благоустройства дворовой территории. Работы подрядчик продолжает.

– Подрядчик должен закончить работы не позднее 15 октября. Что же касается веток, то они будут вывезены не позднее середины следующей недели, – пояснил глава округа.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:45 0
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