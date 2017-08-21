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В Туле на улице Кабакова сгорел BMW-X5
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле на улице Кабакова сгорел BMW-X5

Причина пожара установливается.

20 августа в Туле на улице Кабакова произошел пожар. О возгорании автомобиля BMW-X5 в 23.34 сообщили в «Единую службу спасения».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, два пожарных расчета были на месте происшествия через пять минут. В 23.42 огонь удалось потушить.

В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля, оплавилась приборная панель, закоптился салон, сгорели передние колеса. Причину происшествия установят специалисты.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:20 +3
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