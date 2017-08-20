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Погода в Туле 21 августа: жара и без осадков

Погода в Туле 21 августа: жара и без осадков

В регионе объявлен желтый уровень опасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 21 августа в нашем регионе будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.
 
Температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов, днем — от +27 до +32 градусов. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
 
Из-за жары в Тульской области объявлен желтый уровень опасности.
 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при жаре.

Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна. Днем их рекомендуется закрывать и занавешивать шторами, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается.

Необходимо знать симптомы теплового и солнечного удара. Это, в первую очередь, такие признаки, как слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжелых случаях возможна потеря сознания.

Пострадавшего нужно уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце. Если пострадавший в сознании, дать ему обильное питье, если нет, то приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.

Особое внимание в жару необходимо уделять детям! Детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый.

Симптомы перегрева ребенка — покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:00 +3
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