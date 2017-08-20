Погода в Туле 21 августа: жара и без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 21 августа в нашем регионе будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов, днем — от +27 до +32 градусов. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.

Из-за жары в Тульской области объявлен желтый уровень опасности.