Фото Алексея Пирязева.
Как туляки проводят последние жаркие дни: фоторепортаж
По словам синоптиков, минувшие выходные были последними по-летнему жаркими в этом сезоне.
Текущая неделя не порадует туляков летней погодой: уже после среды обещают похолодание и дожди. По словам синоптиков, минувшие выходные были последними по-летнему жаркими в этом сезоне.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что минувший уик-энд станет «заключительным аккордом и лебединой песней пляжного сезона».
Как туляки провели последние жаркие выходные? Смотрите в фоторепортаже Алексея Пирязева.
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