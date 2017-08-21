Как туляки проводят последние жаркие дни: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

По словам синоптиков, минувшие выходные были последними по-летнему жаркими в этом сезоне.

Текущая неделя не порадует туляков летней погодой: уже после среды обещают похолодание и дожди. По словам синоптиков, минувшие выходные были последними по-летнему жаркими в этом сезоне.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что минувший уик-энд станет «заключительным аккордом и лебединой песней пляжного сезона».

Как туляки провели последние жаркие выходные? Смотрите в фоторепортаже Алексея Пирязева.