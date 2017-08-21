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Как туляки проводят последние жаркие дни: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Как туляки проводят последние жаркие дни: фоторепортаж

По словам синоптиков, минувшие выходные были последними по-летнему жаркими в этом сезоне.

Текущая неделя не порадует туляков летней погодой: уже после среды обещают похолодание и дожди. По словам синоптиков, минувшие выходные были последними по-летнему жаркими в этом сезоне.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что минувший уик-энд станет «заключительным аккордом и лебединой песней пляжного сезона».

Как туляки провели последние жаркие выходные? Смотрите в фоторепортаже Алексея Пирязева.

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Как туляки проводят лето, Фото: 1
Как туляки проводят лето, Фото: 2
Как туляки проводят лето, Фото: 3
Как туляки проводят лето, Фото: 4
Как туляки проводят лето, Фото: 5
Как туляки проводят лето, Фото: 6
Как туляки проводят лето, Фото: 7
Как туляки проводят лето, Фото: 8
Как туляки проводят лето, Фото: 9
Как туляки проводят лето, Фото: 10
Как туляки проводят лето, Фото: 11
Как туляки проводят лето, Фото: 12
Как туляки проводят лето, Фото: 13
Как туляки проводят лето, Фото: 14
Как туляки проводят лето, Фото: 15
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Как туляки проводят лето, Фото: 17
Как туляки проводят лето, Фото: 18
Как туляки проводят лето, Фото: 19
Как туляки проводят лето, Фото: 20
Как туляки проводят лето, Фото: 21
Как туляки проводят лето, Фото: 22
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Как туляки проводят лето, Фото: 70
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Как туляки проводят лето, Фото: 75
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Как туляки проводят лето, Фото: 80
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:50 +6
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