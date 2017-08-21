В Тульской области отремонтируют почти 400 км дорог

Из-за непогоды на некоторых объектах дорожники выбились из графика. Сейчас прилагаются все усилия для ускорения работ.

21 августа на оперативном совещании в правительстве министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александр Камзолов отчитался о ремонте дорог в регионе.

В 2017 году ремонтные работы ведутся на 577 объектах регионального и местного значения. В их числе не только ремонт участков дорожной сети, но и мостов, водопропускной трубы, светофорных объектов, обустройство освещения.

В текущем году на ремонт и содержание региональных дорог предусмотрено 3,635 млрд рублей (на ремонт — 2 млрд 362 млн рублей, на содержание сети — 1 млрд 196 млн рублей).

План ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в 2017 году включает в себя 60 объектов. 54 объекта ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 397,11 километров, из них 22 объекта в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги».

Ведутся работы по ремонту мостов.

В 2017 году на ремонт дорог местного значения предусмотрено 1,27 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 211 млн рублей.

План ремонта автодорог местного значения включает 509 объектов. На 85 из них ведутся ремонтные работы, на 60 работы завершены и готовы к сдаче, на 164 объектах работы завершены, сданы заказчику и оплачены.

В этом году будет отремонтировано больше дорог, чем в прошлом. По словам Камзолова, объемы были увеличены благодаря вводу трех новых асфальтобетонных заводов. Всего в области восемь таких заводов. По последним данным с начала строительно-ремонтного сезона они выпустили 420 тыс. тонн асфальтобетонных смесей, что на 13,5% выше, чем за аналогичный период 2016 года.

В рамках повышения безопасности дорожного движения на региональных автодорогах освещение обустроено на 3,6 км региональных дорог. Всего до конца года планируется осветить порядка 50 км дорог, из них свыше, чем на 12 км уже ведутся работы.

Кроме того, выполнены работы по установке дополнительных светофорных объектов на автодороге «Тула-Новомосковск» в районе поворота на н.п. Петелино и на автодороге «Тула-Белев» в н.п. Воскресенское.

Из-за дождливой погоды на некоторых объектах дорожники выбились из графика. Сейчас прилагаются все усилия для ускорения работ.